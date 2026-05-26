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Leire Hernando gana el concurso del cartel de la Batalla del Vino Infantil

Leire Hernando gana el concurso del cartel de la Batalla del Vino Infantil

Por Radio Haro
26 mayo, 2026
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El dibujo presentado por Leire Hernando, titulado «Por fin, las fiestas de Junio» ha sido seleccionado como cartel ganador del certamen infantil, convirtiéndose en una de las imágenes protagonistas de nuestras próximas fiestas.

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Etiquetasbatalla del vino infantil
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