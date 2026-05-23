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Se incendia el porche de una vivienda en Huércanos

Se incendia el porche de una vivienda en Huércanos

Por Radio Haro
23 mayo, 2026
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Varios vecinos han contactado con SOS Rioja para alertar de un incendio en una vivienda situada en la avenida de San Pantaleón, en el término municipal de Huércanos.

Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras su intervención en el lugar, los Bomberos nos informan de que el incendio ha afectado parcialmente al porche de la vivienda, donde se almacenaban materiales diversos y jaulas para animales. Ningún animal ha sufrido daños y tampoco se han registrado daños personales

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