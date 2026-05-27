OLLAURI CELEBRA ESTE SÁBADO UNA JORNADA PARA PROMOCIONAR SU IDENTIDAD ENOTURÍSTICA

La iniciativa forma parte del proyecto ‘Un territorio, cinco experiencias’ que impulsa la Mancomunidad de Desarrollo Turístico formada por Haro, Briñas, Casalarreina, Sajazarra y Ollauri con el objetivo de dinamizar estos municipios y ahondar en su riqueza gastronómica, cultural y paisajística a través de eventos singulares. El programa diseñado para este sábado incluye un mercado artesanal, degustación de vinos de la zona, rutas en bicicleta, visitas teatralizadas, taller de cosmética natural y música en directo

Ollauri se convertirá este sábado 30 de mayo en un gran escaparate del vino, la gastronomía, la artesanía y la cultura con una jornada diseñada para disfrutar del territorio a través de diferentes experiencias cercanas y dirigidas a todos los públicos. La iniciativa forma parte del proyecto “Un territorio, cinco experiencias”, que ha promovido la Mancomunidad de Desarrollo Turístico Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro con el objetivo de dinamizar estos municipios y ahondar en su riqueza gastronómica, cultural y paisajística a través de eventos singulares.

El programa de actividades que se han organizado para la jornada de este sábado arrancará a las 11 horas con la apertura de un mercado artesanal que reunirá a creadores y productores de distintos ámbitos, con propuestas de cuero, bisutería, pintura, alpargatas y alimentación. Durante toda la mañana también habrá actividades vinculadas al paisaje y al entorno vitivinícola, entre ellas rutas en bicicleta eléctrica entre viñedos y visitas teatralizadas al municipio.

A las 11.30 horas se desarrollará un taller de cosmética natural, una propuesta ligada al bienestar y la sostenibilidad.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegará entre las 12 y las 14 horas con la degustación de vinos, en la que participarán algunas de las bodegas más representativas de Ollauri y su entorno: Bodegas Beronia, Bodegas Valenciso, Martínez Palacios, Marqués de Terán y Conde de los Andes. Esta experiencia incluirá copa, portacopas y tres pinchos por un precio de 10 euros, con el objetivo de acercar al público algunos de los vinos más destacados de Rioja Alta en un ambiente festivo y accesible.

La jornada estará amenizada con música en directo que comenzará a las 13.30 horas con la actuación de Honey Tunes, actuación que pondrá el broche a una jornada que refuerza la apuesta de Ollauri por el turismo ligado al vino, la cultura y las experiencias auténticas.

Con esta cita, Ollauri toma este fin de semana el relevo dentro de un proyecto que consolida la identidad de los municipios participantes a través de propuestas que combinan tradición, producto local y ocio de calidad.