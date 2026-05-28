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AUDIO | Luis Salazar fija el 15 de junio como fecha para abordar la declaración institucional de buenas prácticas del Ayuntamiento de Haro

AUDIO | Luis Salazar fija el 15 de junio como fecha para abordar la declaración institucional de buenas prácticas del Ayuntamiento de Haro

Por Radio Haro
28 mayo, 2026
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El PSOE de Haro retiró del pleno municipal la moción que propuso para que el equipo de gobierno presente el borrador de la declaración institucional de buenas prácticas en la próxima sesión municipal. Los socialistas optaron por esta decisión tras las disculpas de Luis Salazar por «falta de tiempo» para poder hacerlo antes y tras recibir un borrador del texto sobre el que trabajarán en los próximos días para consensuar la norma que fije esas buenas prácticas dentro de los órganos municipales.

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