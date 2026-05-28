AUDIO | El Ayuntamiento de Haro retirará «por responsabilidad y seguridad» los cinco árboles «muertos» de Bretón de los Herreros

Ejemplares que, cuando se urbanice la travesía, serán sustituidos por otros.

En el último pleno del Ayuntamiento de Haro, los socialistas se interesaron por el estado fitosanitario de los 5 árboles de Bretón de los Herreros que se van a sustituir por otros dentro del proyecto de urbanización de la travesía y que asumirá, «por responsabilidad» dijo la alcaldesa Guadalupe Fernández, el Ayuntamiento de Haro.

El PSOE cuestionó el hecho de no poder ver los informes técnicos de los árboles hasta que no se licite el proyecto y que, «por coherencia», no los retire el Gobierno de La Rioja y lo haga el Ayuntamiento.