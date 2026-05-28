El Coro En Kanto Vocal actuará el sábado en el Monasterio de Cañas y en el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada

La formación juvenil coral En Kanto Vocal ofrecerá sendos conciertos este próximo sábado en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas y el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada.

El primer concierto tendrá lugar a las 18.00 horas y el segundo dará comienzo a las 21.00 horas. En ambos casos, el precio de la entrada es de 5 euros (el coste de acceso al monumento).

En Cañas el concierto ha sido promovido por la Asociación Cultural Beata María Urraca y en Santo Domingo de la Calzada la iniciativa parte de la Asociación Cultural Damián Forment. En ambos casos cuentan con la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte.

En ambos casos, la venta de entradas comenzará 30 minutos antes del concierto y, además, puede efectuarse reserva previa en: entradas@monasteriodecanas.org y entradas@catedralsantodomingo.org

El Coro Juvenil En Kanto Vocal se formó en 2023 con la intención de habilitar un espacio en el que los jóvenes de Logroño y de su entorno pudieran cultivar la afición por la música coral y contribuir a su desarrollo creativo, a su sociabilidad y fomentar los valores cooperativos.

Está compuesto por más de 40 coralistas de entre 5 y 20 años y cuenta con la dirección de la profesora de conservatorio Lourdes Estívariz. En su repertorio interpretan obras de compositores de diferentes estilos y países y acompañan sus canciones con movimientos corporales y coreografías.