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El Coro En Kanto Vocal actuará el sábado en el Monasterio de Cañas y en el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada

El Coro En Kanto Vocal actuará el sábado en el Monasterio de Cañas y en el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada

Por Radio Haro
28 mayo, 2026
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Convento de San Francisco

La formación juvenil coral En Kanto Vocal ofrecerá sendos conciertos este próximo sábado en el Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas y el Convento de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada.

El primer concierto tendrá lugar a las 18.00 horas y el segundo dará comienzo a las 21.00 horas. En ambos casos, el precio de la entrada es de 5 euros (el coste de acceso al monumento).

En Cañas el concierto ha sido promovido por la Asociación Cultural Beata María Urraca y en Santo Domingo de la Calzada la iniciativa parte de la Asociación Cultural Damián Forment. En ambos casos cuentan con la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte.

En ambos casos, la venta de entradas comenzará 30 minutos antes del concierto y, además, puede efectuarse reserva previa en: entradas@monasteriodecanas.org y entradas@catedralsantodomingo.org

El Coro Juvenil En Kanto Vocal se formó en 2023 con la intención de habilitar un espacio en el que los jóvenes de Logroño y de su entorno pudieran cultivar la afición por la música coral y contribuir a su desarrollo creativo, a su sociabilidad y fomentar los valores cooperativos.

Está compuesto por más de 40 coralistas de entre 5 y 20 años y cuenta con la dirección de la profesora de conservatorio Lourdes Estívariz. En su repertorio interpretan obras de compositores de diferentes estilos y países y acompañan sus canciones con movimientos corporales y coreografías.

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