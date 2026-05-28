Amigos de la Tierra La Rioja denuncia por cuarta vez los vertidos de Nájera al río Najerilla y exige a la CHE una solución definitiva

Desde Amigos de la Tierra La Rioja «hemos presentado una cuarta denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por los continuados vertidos de aguas residuales sin depurar al río Najerilla a su paso por Nájera. Llevamos denunciando esta situación desde el año 2021 y, pese a ello, los vertidos siguen produciéndose con total normalidad.

Nuestra organización ya presentó denuncias en agosto de 2021, mayo de 2024 y noviembre de 2024. Tras la primera denuncia, la CHE abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de Nájera que se saldó con una multa de 2.500 euros, posteriormente reducida a 1.500 euros por pronto pago. Sin embargo, comprobamos que estas sanciones no han servido para resolver el problema y que el vertido de aguas residuales al Najerilla continúa ocurriendo de manera reiterada.

El origen de esta situación se encuentra, según hemos venido denunciando, en el nulo funcionamiento de una estación de bombeo de aguas residuales situada en la margen izquierda del río, aguas arriba del puente de la N-120. La falta de funcionamiento adecuado de esta infraestructura provoca el vertido directo de aguas sin depurar al cauce del Najerilla.

Consideramos especialmente grave el impacto ambiental que estos vertidos generan sobre el ecosistema fluvial y sobre especies protegidas como el visón europeo, la nutria y diversas especies piscícolas. Además, al tratarse de aguas residuales urbanas sin tratamiento, también existen posibles riesgos sanitarios.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja queremos dejar claro que no buscamos nuevas sanciones económicas. Lo que exigimos es que la Confederación Hidrográfica del Ebro y las administraciones responsables actúen de manera eficaz para poner fin definitivamente a estos vertidos. No tiene sentido imponer pequeñas multas mientras el problema persiste año tras año y el río sigue contaminándose.

Resulta inaceptable que, más de tres años después de nuestra primera denuncia, continúe incumpliéndose la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas. Por ello, reclamamos a la CHE una actuación urgente y contundente que garantice la protección del río Najerilla y de su biodiversidad».