Licitada la mejora de la red de senderos de Cebollera, dos senderos de Gran Recorrido GR 93 y 190 y cuatro senderos de Ezcaray por un importe de 497.000 euros

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 36 meses, actuará sobre 438 kilómetros de itinerarios para mejorar la accesibilidad, la señalización y la interpretación de los valores naturales del medio natural riojano.

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la licitación del servicio de mejora de la red de senderos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera, los senderos de largo recorrido GR 93 Sierras de La Rioja y GR 190 Altos Valles Ibéricos, y cuatro senderos de Ezcaray, con el objetivo de fomentar y ordenar el turismo de naturaleza en nuestra región.

La licitación, impulsada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, cuenta con un presupuesto de 497.083 euros y los trabajos tienen un plazo de ejecución de 36 meses.

Estos senderos forman parte de la red de rutas que gestiona el Gobierno de La Rioja y que en la actualidad cuenta ya con más de 685 kilómetros de longitud entre senderos y rutas. En los últimos años, la administración medioambiental está desarrollando un trabajo de puesta a punto, señalizándolos y acondicionándolos para hacer más fácil su localización y recorrido y también, en muchos casos, para ayudar a descubrir a los caminantes las características y los hitos más significativos de cada itinerario.

Dentro de esta red de senderos de La Rioja se encuentran el GR 93 Sierras de La Rioja, el GR 190 Altos Valles Ibéricos, la red de senderos del Parque Natural Sierra de Cebollera y los cuatro senderos de Ezcaray objeto de este contrato. Se trata de senderos con características muy similares por lo que se ha decidido gestionar de forma conjunta las labores de acondicionamiento y mejora de los mismos. Todos ellos tienen firme natural, señalización y obras de drenaje similares, y las labores de conservación en cuanto a trabajos de desbroce, poda y limpieza son muy parecidas ya que todos ellos son senderos que discurren por zonas forestales y con unas longitudes que sobrepasan los 60 kilómetros.

En este contexto, el proyecto que ahora se pone en marcha, de 438,27 kilómetros, tiene por objetivo favorecer el uso público del medio natural riojano a través del mantenimiento y mejora de estos senderos, asegurando su accesibilidad, transitable y una correcta señalización e interpretación que permita el disfrute de la naturaleza por las personas en las condiciones adecuadas.

Los trabajos a realizar incluyen una inspección anual de los senderos para detectar posibles deterioros y programar las actuaciones a realizar; las labores de desbroce y poda necesarias; la apertura del sendero en los casos en los que se haya perdido el trazado; la colocación de estructuras de contención (empalizadas) en caso necesario; la retirada de árboles, ramas, o material acumulado de distinto tipo que dificulte el tránsito; la construcción de escalones en los puntos donde la pendiente lo aconseje; o la construcción de pasos, cunetas y otras obras de drenaje de pequeña envergadura en zonas con problemas de encharcamiento.

Junto a esto, se repararán, sustituirán o incluirán elementos de mobiliario que estén en mal estado o que se crean necesarios, incluyendo pasarelas y puentes, y se repondrán tramos de vallado. Finalmente, se acondicionará o renovará según las necesidades la señalización de los senderos, tanto la señalización horizontal (marcas de pintura), como la señalización vertical (balizas de seguimiento, señales verticales indicadoras de dirección y paneles informativos).

Nuevos senderos en el Parque Natural de Cebollera

El contrato incluye asimismo la incorporación a la red de dos nuevos senderos en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera, para tratar de satisfacer la creciente demanda de equipamientos de uso público en este espacio.

Uno de ellos llevará por nombre ‘Sendero de la Pescadora’, nombre del arroyo junto al que discurre, y se trata de un sendero circular de 13,18 kilómetros y 587 metros de desnivel positivo, que parte desde la localidad de Villoslada de Cameros. El nuevo itinerario, de dificultad media, recupera una antigua senda utilizada probablemente por pastores y transcurre a media ladera por un bosque mixto de gran valor, atravesando también alguna disecada y zonas de pradera.

La otra ruta que se va a acondicionar dentro de este proyecto se denominará ‘Sendero del Desmán’, un corto itinerario circular de 2 kilómetros, ideal para hacer con niños por la gran biodiversidad que concentra en poco espacio. La ruta comparte parte del trazado con el sendero del Achichuelo, y luego discurre paralelo al río Iregua, pasando por una zona recreativa, y un hayedo, para terminar en el área recreativa de la Blanca