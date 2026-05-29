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Se quema un coche en Cihuri

Se quema un coche en Cihuri

Por Radio Haro
29 mayo, 2026
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Un particular alerta a SOS Rioja de que hay un coche del que sale humo y fuego en la carretera LR-202 punto kilométrico 7 del municipio de Cihuri. El coche ha quedado completamente calcinado. Sin heridos.

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