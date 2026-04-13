«Buena competición» de la Sala de Armas de Haro en el Trofeo San Prudencio celebrado en Vitoria

Se ha celebrado en Vitoria el Trofeo San Prudencio en el que han participado cuatro tiradores jarreros: Erik Barna, Manuel Fresno, Diego Díaz y Rodrigo González. Para Rodrigo González y para Manuel Fresno fue su primer Absoluto.

Los cuatro pasaron el corte con distintos resultados. Ya en tablón de 64, Erik Barna cayó ante Daniel Sebastián del Suñe de Bilbao. El resto pasó a tablón de 32.

Diego Díaz cayó ante Aimar Estébanez del Club de Esgrima Gastéiz. Manuel Fresno ganó su cruce ante Carmelo Lasa de la Sala de Armas de Bilbao y Rodrigo González ante Borja Cervera de la Sala de Armas de Vitoria. Los dos en asaltos muy reñidos. Ambos terminaron su competición en el siguiente cruce cayendo en 16, Rodrigo González ante García Olivan de la Sala de Armas de Bilbao y Manuel Fresno ante Lekarra del Club de esgrima Gasteiz.

Buena competición para los jarreros que próximamente estarán en Logroño en la tercera jornada de juegos deportivos.