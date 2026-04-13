La Biblioteca Nómada organiza en Ollauri un taller de animación a la lectura para todos los públicos

Coordinado por Grano de Arena, se ha programado de 17:30 a 18:30 horas en la Biblioteca Municipal.

La Biblioteca Nómada, una iniciativa del Gobierno de La Rioja en la que colabora Fundación Caja Rioja, organiza este jueves 16 de abril un taller de animación a la lectura titulado “Lectura que une” y coordinado por Grano de Arnena. Será en la Biblioteca Municipal entre las 17:30 y las 18:30 horas. El taller es gratuito y dirigido a todos los públicos.

Durante la actividad se realizará una presentación de diferentes lecturas breves, como cuentos y relatos actuales, una lectura compartida con las personas asistentes con una puesta en común.

La Biblioteca Nómada llega este año a 16 municipios riojanos, ya que a los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se han unido en 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

Funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre estos 16 municipios que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada localidad para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrece herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.