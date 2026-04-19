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Buenos resultados de los tiradores jarreros en la tercera jornada de juegos deportivos

Buenos resultados de los tiradores jarreros en la tercera jornada de juegos deportivos

Por Radio Haro
19 abril, 2026
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Se ha celebrado la tercera jornada de juegos deportivos de La Rioja en la categoría de Esgrima. Rodrigo González ganó lo competición Cadete y su compañero Erik Barna quedó en segunda posición tras una disputada final que se decidió por 14 a 13 en el minuto de prioridad.

En la categoría Junior, Rodrigo González logró el segundo puesto, con sus compañeros Erik y Manuel en los terceros puestos. Buenos resultados en este final de temporada después de los tablones de 16 logrados por Erik Barna en Bilbao y Rodrigo González en Vitoria.

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