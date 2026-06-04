Trasladado al Hospital de Cruces un trabajador herido en Castañares de Rioja

SOS Rioja ha recibido una llamada de emergencia que informaba de un accidente laboral ocurrido en un taller dedicado a la reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola, ubicado en el término municipal de Castañares de Rioja.

Según la información facilitada por el comunicante, un trabajador de 31 años ha sufrido quemaduras graves mientras realizaba labores de soldadura, precisando asistencia sanitaria urgente.

Desde este Centro de Coordinación Operativa se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Tras la valoración del equipo médico desplazado al lugar, se ha determinado su evacuación en helicóptero sanitario al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia).

Para posibilitar la evacuación aérea, se ha solicitado la colaboración de Policía Local de Haro, ya que el paciente ha sido trasladado en ambulancia desde Castañares de Rioja hasta la ciudad jarrera, donde ha sido transferido al helicóptero sanitario para su posterior traslado al centro hospitalario.