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Haro Deportivo y Varea empatan en el Luis de la Fuente y los blanquinegros piden disculpas por los mensajes emitidos que apuntan al arbitro

Haro Deportivo y Varea empatan en el Luis de la Fuente y los blanquinegros piden disculpas por los mensajes emitidos que apuntan al arbitro

Por Radio Haro
20 abril, 2026
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Escudo del Haro Deportivo

Los jarreros se quedan a cinco puntos del Playoff tras el empate con el Varea. En redes sociales, el conjunto jarrero, pide disculpas por los mensajes emitidos en nombre del club contra el colegiado que medio en el partido.

El próximo encuentro medirá a jarreros y calceatenses.

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