La XI Carrera de la Mujer por la Investigación vuelve a conseguir récord de participación
Logroño ha vuelto a teñirse de rosa este domingo 27 de abril, con más de 11.400 participantes. El Ayuntamiento de Logroño, Gobierno de La Rioja, LogroñoDeporte, Fundación Rioja Deporte, Fundación “la Caixa” a través de CaixaBank, UNIR-Universidad Internacional de La Rioja, Clínica de Medicina Estética Dra. Humildad Ruiz, Clínica Viamed Alxen, Naturhouse, y Deportes Ferrer, apoyo incondicional a la causa. Además, más de 40 empresas se suman a la carrera, contando con la nueva incorporación de Masa, Mecanizaciones aeronáuticas S.A., construcciones Valentín Martínez y Catering Deleitte Gourmet.
Balance muy positivo, con cierre de fiesta espectacular a cargo de VIVAGYM LOGROÑO. Participantes, voluntarios, patrocinadores y colaboradores, grandes protagonistas y claves del éxito. El dinero recaudado irá destinado a financiar proyectos de investigación desarrollados en La Rioja.