Se quema un lavavajillas en una residencia de personas mayores en Nájera

El incidente quedó en un susto.

SOS Rioja recibe aviso de un incendio de un electrodoméstico en la residencia de personas mayores situada en la calle Peñaescalera de la localidad de Nájera. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y Policía Local y se movilizan Bomberos del CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Bomberos informan de que el incendio ha afectado a un lavavajillas, sin provocar más daños materiales ni personales.