La Fundación San Millán organiza una sesión informativa sobre las obras de Suso

La sesión, que lleva por título ‘Las obras de emergencia del Monasterio de Suso, comprender para conservar’, cuenta con la participación del IPCE.

La Fundación San Millán de la Cogolla ha organizado, bajo el título ‘Las obras de emergencia del Monasterio de Suso, comprender para conservar’, una sesión informativa con el fin de trasladar el modo en que el conocimiento generado durante la ejecución de las obras que se están llevando a cabo en el Monasterio de Suso por parte del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) está permitiendo revisar y ajustar de forma continua las soluciones arquitectónicas adoptadas.

En este sentido, se pretende ofrecer una visión del proceso de intervención como un sistema dinámico y en evolución, posibilitando profundizar en los criterios de intervención, los materiales y técnicas empleados, así como en los principales retos afrontados durante la ejecución de las obras.

La sesión, que tendrá lugar en el Salón de Actos de Cilengua el próximo miércoles 22 de julio a las 19.30 horas, con asistencia libre, contará con las intervenciones de Fernando Sáez Lara, subdirector general del IPCE; Elena Agromayor Navarrete, arquitecta del IPCE y Gaspar Aragón Osés, arquitecto y director de las obras.