BERONIA PRESENTA SU II MARCHA SOLIDARIA ENTRE VIÑEDOS

Se celebrará el próximo 23 de mayo en la bodega de Ollauri y los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Pioneros.

Tras el éxito de su primera edición, Beronia presenta la II Marcha entre Viñedos. Esta iniciativa forma parte del programa People + Planet, con el que la familia González Byass reafirma su compromiso con el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades locales.

La marcha familiar de 7 km, adaptada para todos los públicos, se celebrará el 23 de mayo a las 11:00h y estará dedicada a Fundación Pioneros, que impulsa proyectos de desarrollo social y educativo para niños, jóvenes y familias vulnerables en La Rioja.