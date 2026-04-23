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BERONIA PRESENTA SU II MARCHA SOLIDARIA ENTRE VIÑEDOS

BERONIA PRESENTA SU II MARCHA SOLIDARIA ENTRE VIÑEDOS

Por Radio Haro
23 abril, 2026
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Se celebrará el próximo 23 de mayo en la bodega de Ollauri y los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Pioneros.

Tras el éxito de su primera edición, Beronia presenta la II Marcha entre Viñedos. Esta iniciativa forma parte del programa People + Planet, con el que la familia González Byass reafirma su compromiso con el cuidado del entorno y el bienestar de las comunidades locales.

La marcha familiar de 7 km, adaptada para todos los públicos, se celebrará el 23 de mayo a las 11:00h y estará dedicada a Fundación Pioneros, que impulsa proyectos de desarrollo social y educativo para niños, jóvenes y familias vulnerables en La Rioja.

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