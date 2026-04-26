Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Magníficos resultados del Club Kyoku Haro en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia

Magníficos resultados del Club Kyoku Haro en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia

Por Radio Haro
26 abril, 2026
59
0

El club Kyoku Haro ha participado en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia, con 5 competidores y ha obtenido los siguientes resultados:

En katas.
Miranda Dorado Gonzalo, subcampeona en categoría senior.
Diego Velasco ARNAEZ, cuarto clasificado en categoría infantil, quedando a las puertas del podio.
Elia Gonnelli Rivera, sexta clasificada en categoría juvenil.
Alba Velasco ARNAEZ, novena clasificada en categoría junior.

Kumite.
Elia Gonnelli, subcampeona en categoría infantil -50kg.
Miranda Dorado Gonzalo, medalla de bronce en categoría sub21 – de 55kg.
Alba Velasco ARNAEZ, medalla de bronce en categoría junior -55kg.
Markel Sánchez Adán ,compitió con mucho pundonor en categoría junior menos de -70kg.
Diego Velasco Arnaez, realizó un gran combate en categoría infantil – 50kg, no logrando ganarlo con reñida decisión.

Desde la dirección del club manifestar «una tremenda satisfacción por los competidores por su sacrificio, esfuerzo y resultados obtenidos. Agradecer a los padres y maestros por acompañarnos, haciendo el esfuerzo de costear el viaje y hacer la aventura más agradable».

Compartir:
Etiquetasclub kyoku haro
Noticia anterior

Isabel Virumbrales, `taurina del año´ por la ...

Siguiente noticia

Amigos de la Tierra: «El 6 de ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible