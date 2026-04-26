Magníficos resultados del Club Kyoku Haro en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia

El club Kyoku Haro ha participado en el 37 Campeonato de Europa de la KWF en Polonia, con 5 competidores y ha obtenido los siguientes resultados:

En katas.

Miranda Dorado Gonzalo, subcampeona en categoría senior.

Diego Velasco ARNAEZ, cuarto clasificado en categoría infantil, quedando a las puertas del podio.

Elia Gonnelli Rivera, sexta clasificada en categoría juvenil.

Alba Velasco ARNAEZ, novena clasificada en categoría junior.

Kumite.

Elia Gonnelli, subcampeona en categoría infantil -50kg.

Miranda Dorado Gonzalo, medalla de bronce en categoría sub21 – de 55kg.

Alba Velasco ARNAEZ, medalla de bronce en categoría junior -55kg.

Markel Sánchez Adán ,compitió con mucho pundonor en categoría junior menos de -70kg.

Diego Velasco Arnaez, realizó un gran combate en categoría infantil – 50kg, no logrando ganarlo con reñida decisión.

Desde la dirección del club manifestar «una tremenda satisfacción por los competidores por su sacrificio, esfuerzo y resultados obtenidos. Agradecer a los padres y maestros por acompañarnos, haciendo el esfuerzo de costear el viaje y hacer la aventura más agradable».