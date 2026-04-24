Este domingo se celebra la Ruta Alto Najerilla, un recorrido familiar de 10 kilómetros con salida y llegada en Brieva de Cameros

Este domingo 26 de abril se celebra la Ruta Alto Najerilla, una actividad de carácter familiar que se realiza sobre un recorrido circular y de carácter familiar y cultural de 10,5 kilómetros, que comenzará y finalizará en Brieva de Cameros.

Este año se propone un recorrido en el término municipal de Brieva de Cameros que parte a 980 metros sobre el nivel del mar por el sendero GR-190 “Altos Valles Ibéricos” que conduce a “Las Escaleras”, una imponente solución construida para salvar los cerca de 200 metros de desnivel que marcan las peñas kársticas de la zona y que conduce hasta las Tenadas en lo alto, utilizadas históricamente por ganaderos locales para poder aprovechar los pastos de la zona. La actividad permitirá conocer recursos culturales de la zona como la arquitectura serrana del casco urbano, la iglesia parroquial de San Miguel o el Rancho de Esquileo, además de recursos medioambientales como Las Escaleras”.