El Gobierno de La Rioja adjudica por 231.637 euros las obras de restauración de la cubierta y vitrales de la iglesia del Monasterio de Yuso

La actuación, financiada con fondos europeos NextGenerationEU, permitirá intervenir en la linterna y el cimborrio del conjunto monumental de San Millán de la Cogolla.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de cambio de vitrales de la linterna y retejado del cimborrio, la linterna y el faldón norte de la cabecera de la iglesia del Monasterio de San Millán de Yuso, en San Millán de la Cogolla. La intervención ha sido adjudicada a la empresa Cabero Edificaciones S.A. por un importe de 231.637,00 euros.

El contrato está financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU. En concreto, se integra en el componente 14, relativo al Plan de modernización y competitividad del sector turístico, dentro de la Inversión 1 (Submedida 2), Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

El proyecto técnico contempla la sustitución de los vitrales de la linterna y la renovación del sistema de cubrición del cimborrio, la propia linterna y el faldón norte de la cabecera del templo, con el objetivo de reforzar la estanqueidad, mejorar la conservación estructural y garantizar la adecuada protección de estos elementos singulares.

Esta actuación se enmarca en el proceso de rehabilitación y adecuación integral del Monasterio, que permitirá reforzar su papel como espacio cultural de referencia convirtiéndose, durante el segundo semestre de este año, en la sede de la muestra ‘AutorIA’, prevista en este enclave y centrada en el origen, los retos y el futuro del español.