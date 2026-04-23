`Haromas´ celebra el día de la madre y la tradición con una edición llena de sabor y memoria

El mercado agrícola y gastronómico `Haromas´ regresa el domingo 3 de Mayo a la Plaza de la Paz.

«Hay sabores que nos acompañan toda la vida. Aromas que no se olvidan. Recetas que no están escritas, pero que viven en la memoria». El domingo 3 de mayo, la Plaza de la Paz acogerá una nueva edición de HAROMAS, el mercado agrícola y gastronómico de Haro, que en esta ocasión se presenta bajo el título `HAROMAS de madre´, «una propuesta cargada de emoción y significado que rinde homenaje a quienes han transmitido, generación tras generación, el amor por la cocina, el producto y la mesa».

«Esta edición pone el foco en ese conocimiento invisible que habita en los hogares: el de las madres y abuelas, su intuición, sus recetas sin medida y su capacidad de transformar lo sencillo en extraordinario. Un legado que forma parte de la identidad cultural y gastronómica del territorio.

Durante la jornada, HAROMAS se convertirá en un espacio vivo donde el producto local se entrelaza con los recuerdos, donde cada puesto cuenta una historia y donde cada actividad conecta con ese patrimonio emocional que pasa de generación en generación. Porque si algo define a HAROMAS es su capacidad de evocar lo cercano, lo auténtico, lo que sabe a casa.

Actividades para todos los públicos

La programación incluirá diferentes propuestas diseñadas para todos los públicos, con especial atención al componente creativo y participativo:

🔸 Taller infantil – “Tu primer delantal de chef” Un espacio dirigido a los más pequeños donde podrán diseñar y pintar su propio delantal, acercarse a la cocina desde el juego y crear un regalo único con motivo del Día de la Madre.

🔸 Taller de adultos – “Diseña tu propio delantal” Un taller creativo en el que cada participante elaborará una pieza única inspirada en recuerdos, recetas y emociones, conectando con la idea de hogar, tradición y cuidado.

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Concurso “Bizcochos de madre”

Uno de los momentos más especiales será el concurso “El bizcocho de toda la vida”, una iniciativa que busca poner en valor esas recetas familiares que han pasado de generación en generación.

Los participantes podrán presentar sus elaboraciones —bizcochos, sobados u otras recetas caseras— acompañadas de su historia, origen y ese “secreto de madre” que las hace únicas. La inscripción será gratuita y también podrá realizarse el mismo día del evento.

El concurso se convertirá en un espacio de encuentro donde, además de degustar, se compartirán historias y recuerdos vinculados a cada receta. El premio consistirá en un lote de productos artesanos de HAROMAS.

Un cierre con memoria y emoción

La jornada culminará con un momento colectivo de lectura de recetas compartidas, en el que las historias familiares cobrarán voz en un encuentro intergeneracional que pondrá en valor la gastronomía como elemento de memoria, identidad y emoción.

Con esta edición, HAROMAS reafirma su compromiso con el producto local, la cultura gastronómica y la conexión entre tradición y comunidad, consolidándose como un espacio donde no solo se compra y se degusta, sino donde también se recuerda, se comparte y se construye identidad».