La Escuela de Hostelería de Santo Domingo y ARFEPAN organizan una jornada formativa para promover el consumo de pan saludable y conocer la evolución del sector panadero

Durante la jornada los estudiantes aprenden el proceso de producción del tradicional pan sobado de La Rioja, así como la amplia variedad de panes disponibles y sus posibilidades gastronómicas.

El Centro de Excelencia en Formación Profesional ‘Camino de Santiago’ (Escuela de Hostelería y Turismo), de Santo Domingo de la Calzada y la Asociación Riojana de Panadería y Pastelería (ARFEPAN), han organizado una jornada formativa para promover el consumo de pan saludable y dar a conocer la evolución del sector panadero entre estudiantes y profesionales de la hostelería.

Durante esta jornada, el presidente de ARFEPAN, Eduardo Villar, ha elaborado con el alumnado del ciclo de Panadería de la Escuela de Hostelería y Turismo, el tradicional pan sobado de La Rioja, mostrando su proceso de producción, así como el trabajo que se está realizando para lograr que este producto emblemático obtenga el reconocimiento de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Finalizada esta primera sesión formativa, la Escuela de Hostelería y Turismo de Santo Domingo de la Calzada también ha acogido una degustación y maridaje de diferentes tipos de pan enfocados a su aplicación en la hostelería. Este acto, dirigido principalmente a profesionales del sector, ha permitido mostrar la amplia variedad de panes disponibles y sus posibilidades gastronómicas.

A través de esta jornada, ARFEPAN y la Escuela de Hostelería y Turismo de La Rioja acercan a los jóvenes hábitos de consumo responsables y saludables y ponen en valor la evolución de la panadería, cada vez más ligada a la calidad, la diversidad y la innovación.