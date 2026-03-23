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Haro Deportivo planta cara a Unión Deportiva Logroñés B (1-1)

Haro Deportivo planta cara a Unión Deportiva Logroñés B (1-1)

Por Radio Haro
23 marzo, 2026
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Escudo del Haro Deportivo

Satisfechos, pero con la espina de no haber ganado, así salieron los blanquinegros de un gran partido.

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Etiquetasharo deportivo
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