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OCISA Haro Rioja Vóley cae por 0-3 ante el Heidelberg Volkswagen

OCISA Haro Rioja Vóley cae por 0-3 ante el Heidelberg Volkswagen

Por Radio Haro
22 marzo, 2026
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El OCISA Haro Rioja Vóley perdió (22-25, 11-22 y 18-22) ante el Heidelberg Volkswagen en su primer partido del playoff.

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Etiquetasocisa haro rioja voley
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