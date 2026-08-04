El Ayuntamiento de Haro abre la escalera y los accesos a la calle San Felices desde el parque del río Tirón

El Ayuntamiento de Haro informa de que quedan habilitados la escalera y los accesos a la calle San Felices desde el parque del río Tirón, una vez finalizados los trabajos necesarios para su puesta en servicio después de los desperfectos ocasionados en la tormenta del pasado 28 de junio.

La apertura permite recuperar la conexión peatonal entre el Barrio de la Estación, la calle San Felices y la Plaza de la Paz, «mejorando la accesibilidad y la permeabilidad entre ambas zonas de la ciudad».

Asimismo, se reabre al tráfico rodado el acceso a la zona de Remolino y huertas, y vuelve a estar operativo el aparcamiento situado junto a la pasarela, facilitando el acceso tanto a los residentes como a los visitantes.

Con esta actuación entra en funcionamiento prácticamente la totalidad de las infraestructuras contempladas en esta fase del proyecto de renaturalización del río Tirón. Únicamente permanecerá cerrada al público la nueva zona verde, ya que se encuentra en el periodo de implantación y desarrollo de la vegetación.

El Ayuntamiento de Haro recuerda que «este tiempo de crecimiento es imprescindible para garantizar el correcto arraigo de las especies plantadas y asegurar su adecuada conservación, permitiendo que el parque alcance las condiciones óptimas para su uso y disfrute. La apertura anticipada de este espacio podría comprometer el desarrollo de la vegetación y el resultado final de la actuación».

Por ello, el Consistorio solicita la colaboración de la ciudadanía para que se respeten los cerramientos y la señalización existentes hasta que finalice este periodo vegetativo y pueda procederse a la apertura definitiva del parque.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y la paciencia mostradas por vecinos y usuarios durante la ejecución de las obras y destaca que «esta actuación supone un paso más en la recuperación ambiental y paisajística del entorno del río Tirón, mejorando la movilidad, y la calidad de los espacios públicos de la ciudad».