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Un hombre de 25 años es atendido en el Centro de Salud de Nájera tras sufrir un accidente de tráfico en Santa Coloma

Un hombre de 25 años es atendido en el Centro de Salud de Nájera tras sufrir un accidente de tráfico en Santa Coloma

Por Radio Haro
3 agosto, 2026
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Centro de Salud de Nájera

Varios particulares alertan al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía con vuelco de un turismo en la carretera LR-340, a la altura del kilómetro 6, término municipal de Santa Coloma.

Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan a los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Un hombre de 25 años ha sido trasladado en ambulancia al Centro de Salud de Nájera.

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