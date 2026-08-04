La Parroquia calceatense promueve el proyecto solidario ‘Construyendo puentes: Santo Domingo y San Jerónimo en Kenia’

La Parroquia de Santo Domingo de la Calzada promueve este año el proyecto solidario ‘Construyendo puentes: Santo Domingo y San Jerónimo en Kenia’, para el que es necesario recaudar 16.000 euros.

El proyecto, que es coordinado sobre el terreno por el misionero riojano Tomás Herreros, padre comboniano natural de Autol que lleva más de 40 años en África, consiste en la construcción de dos capillas de usos múltiples que llevarán los nombres de los dos santos calceatenses y que se localizan en Tiyinei, en Kacheliba, una de las comunidades más pobres del noroeste de Kenia.

Con el fin de acometer este proyecto la Parroquia se ha fijado un amplio calendario de actividades que se va a desarrollar a lo largo del año para el que cuenta con la colaboración de las cofradías y de los grupos parroquiales. Entre otras acciones, se está llevando a cabo un ciclo de misas regionales, se ha realizado un vermú solidario y está prevista la celebración de conciertos, visitas guiadas especiales, sorteos y la venta de un calendario.

Hasta la fecha se ha logrado recaudar, aproximadamente, la mitad del presupuesto del proyecto, pero según ha explicado el abad de la Catedral y párroco de Santo Domingo de la Calzada, Francisco José Suárez, “la idea es conseguir más dinero para contribuir a paliar, en la medida de lo posible, las necesidades más urgentes de este pueblo tan empobrecido”.

La comunidad de Tiyinei ha enviado en los últimos días a la Parroquia varias fotografías de la zona en la que se están levantando las capillas y un escrito en el que trasladan su gratitud por la ayuda enviada desde Santo Domingo de la Calzada, “algo que nos llena de alegría y nos impulsa a seguir colaborando con nuestros hermanos africanos”, ha concluido Suárez.