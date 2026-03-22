Los competidores del Club de Tiro Rioja Alta comienzan la temporada «de una manera estupenda»

En la I fase de la Copa Presidente de Recorridos de Tiro, modalidad en la que el club está cosechando sus mejores éxitos deportivos, dos equipos del club jarrero se han desplazado hasta las Gabias (Granada).

El equipo formado por Chema Ortega, Santi Diez y Rubén Diez, ha participado en la modalidad de Pistola Producción, obteniendo medalla de bronce por equipos y un meritorio tercer puesto en categoría senior de Chema Ortega.

Si este resultado ha sido bueno, mejor resultó el equipo de Pistola Óptics. El equipo encabezado por Víctor Alcaraz, Héctor Marín, Sergio Bartolomé y Arturo Latorre, se han coronado campeón y medalla de plata individual absoluta para Víctor Alcaraz.

«Buen comienzo de temporada y nuevos éxitos que nos auguran un muy buen año para los recorridos de tiro de los equipos riojanos de recorridos de tiro del club jarrero».