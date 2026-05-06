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Francisco Javier Madrigal Estebas, premio San Isidro en Haro

Francisco Javier Madrigal Estebas, premio San Isidro en Haro

Por Radio Haro
6 mayo, 2026
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Con motivo de la festividad de San Isidro Labrador, el Consejo Sectorial Agrario ha decidido otorgar este año el reconocimiento a Francisco Javier Madrigal Estebas, en agradecimiento a su trayectoria y dedicación al sector agrario.

📅 Actos programados para el 15 de mayo de 2026:
⛪ 12:30 h — Santa Misa en la Basílica de Ntra. Sra. de la Vega.
🚜 A continuación — Procesión y bendición de los campos.
🍽️ 15:00 h — Comida de hermandad en el Restaurante Terete.
🏺 Tras la comida de hermandad, se hará entrega del Jarro de la Ciudad de Haro a Francisco Javier Madrigal Estebas.

Las personas interesadas en asistir a la comida de hermandad deberán realizar su reserva cuanto antes directamente en el restaurante.

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