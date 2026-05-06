El Hogar Madre de Dios cierra su programa de fiestas para San Juan, San Felices y San Pedro en Haro

Varias son las actividades previstas:

LUNES 22 DE JUNIO

• Se llevará a cabo el chupinazo para inaugurar las fiestas.

• Las autoridades del ayuntamiento visitarán la residencia para repartir los pañuelos y libros de fiestas.

• Se llevará a cabo un bingo especial.

• Se nombrarán el Jarrero y Jarrera Senior 2026.

MARTES 23 DE JUNIO

• Se realizará un concurso de lanzamiento de bota.

• Haremos una salida con los residentes.

MIERCOLES 24 DE JUNIO

• Se desayunará chocolate con churros.

• Se procederá a la tradicional quema de deseos de San Juan.

• Disfrutaremos de un karaoke especial con videos de Haro y música festiva.

JUEVES 25 DE JUNIO

• Se celebrará el día del patrón de San Felices con una comida especial.

VIERNES 26 DE JUNIO

• Celebraremos la batalla del vino.

• Realizaremos un torneo de rana y petanca.

SABADO 27 DE JUNIO

• Nos visitarán los cabezudos y la charanga.

LUNES 29 DE JUNIO

• Se celebrará el día de San Pedro con una comida especial.