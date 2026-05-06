El Hogar Madre de Dios cierra su programa de fiestas para San Juan, San Felices y San Pedro en Haro
Varias son las actividades previstas:
LUNES 22 DE JUNIO
• Se llevará a cabo el chupinazo para inaugurar las fiestas.
• Las autoridades del ayuntamiento visitarán la residencia para repartir los pañuelos y libros de fiestas.
• Se llevará a cabo un bingo especial.
• Se nombrarán el Jarrero y Jarrera Senior 2026.
MARTES 23 DE JUNIO
• Se realizará un concurso de lanzamiento de bota.
• Haremos una salida con los residentes.
MIERCOLES 24 DE JUNIO
• Se desayunará chocolate con churros.
• Se procederá a la tradicional quema de deseos de San Juan.
• Disfrutaremos de un karaoke especial con videos de Haro y música festiva.
JUEVES 25 DE JUNIO
• Se celebrará el día del patrón de San Felices con una comida especial.
VIERNES 26 DE JUNIO
• Celebraremos la batalla del vino.
• Realizaremos un torneo de rana y petanca.
SABADO 27 DE JUNIO
• Nos visitarán los cabezudos y la charanga.
LUNES 29 DE JUNIO
• Se celebrará el día de San Pedro con una comida especial.