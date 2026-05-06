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El Hogar Madre de Dios cierra su programa de fiestas para San Juan, San Felices y San Pedro en Haro

El Hogar Madre de Dios cierra su programa de fiestas para San Juan, San Felices y San Pedro en Haro

Por Radio Haro
6 mayo, 2026
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undación Hogar Madre de Dios

Varias son las actividades previstas:

LUNES 22 DE JUNIO
• Se llevará a cabo el chupinazo para inaugurar las fiestas.
• Las autoridades del ayuntamiento visitarán la residencia para repartir los pañuelos y libros de fiestas.
• Se llevará a cabo un bingo especial.
• Se nombrarán el Jarrero y Jarrera Senior 2026.

MARTES 23 DE JUNIO
• Se realizará un concurso de lanzamiento de bota.
• Haremos una salida con los residentes.

MIERCOLES 24 DE JUNIO
• Se desayunará chocolate con churros.
• Se procederá a la tradicional quema de deseos de San Juan.
• Disfrutaremos de un karaoke especial con videos de Haro y música festiva.

JUEVES 25 DE JUNIO
• Se celebrará el día del patrón de San Felices con una comida especial.

VIERNES 26 DE JUNIO
• Celebraremos la batalla del vino.
• Realizaremos un torneo de rana y petanca.

SABADO 27 DE JUNIO
• Nos visitarán los cabezudos y la charanga.

LUNES 29 DE JUNIO
• Se celebrará el día de San Pedro con una comida especial.

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Etiquetashogar madres de dios
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