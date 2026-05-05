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La Batalla del Vino de Haro ya tienen cartel

La Batalla del Vino de Haro ya tienen cartel

Por Radio Haro
5 mayo, 2026
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La obra “Color, calor y fusión”, de Iñaki Fernández Iturmendi, ha sido seleccionada como cartel anunciador de las fiestas de junio en Haro.

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