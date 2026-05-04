La Cofradía de la Vega convoca una año más el concurso de `Piropos´ a la patrona de Haro

La Junta de Gobierno de la Cofradía de la Vega de Haro acordó, un año más, convocar un “CONCURSO DE PIROPOS A LA VIRGEN DE LA VEGA DE HARO”, que en esta ocasión llega a su edición número 52.

PREMIOS CATEGORÍA ADULTOS (A partir de 18 años)

1º premio 200 Euros

2º premio 100 Euros

3º premio 75 Euros

Un accésit al poeta local, si no hubiera premiados.

PREMIOS CATEGORÍA JUVENIL (EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP Y BACHILLERATO)

1º premio 90 Euros.

2º premio 70 Euros.

3º premio 50 Euros.

PREMIOS CATEGORÍA INFANTIL (5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

1º premio 60 Euros.

2º premio 40 Euros.

3º premio 20 Euros.

PREMIOS CATEGORÍA BENJAMÍN (3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

1º premio 60 Euros.

2º premio 40 Euros.

3º premio 20 Euros

PREMIOS CATEGORÍA ALEVÍN (1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

1º premio 60 Euros.

2º premio 40 Euros.

3º premio 20 Euros

«Animamos a los jarreros de todas las edades y en general a todos los que deseen piropear a nuestra querida patrona a participar en este tradicional concurso», señalan desde el comité organizador.

Las bases las puedes consultar AQUÍ.