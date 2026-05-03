El Bus Joven del IRJ arranca el 9 de mayo con destino a las fiestas de Santo Domingo de la Calzada

Los jóvenes riojanos podrán asistir este año con seguridad y a un precio asequible a las fiestas patronales de las ocho cabeceras de comarca riojanas y de Logroño gracias a este programa impulsado por el IRJ.

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto Riojano de la Juventud, ha querido reforzar e impulsar una nueva edición del Bus Joven, con el objetivo de que las personas jóvenes de La Rioja, de entre 18 y 35 años, puedan asistir a las fiestas patronales de las cabeceras de comarca en las mejores condiciones de seguridad.

El popular medio de transporte veraniego arrancará su primera ruta el próximo sábado, 9 de mayo, para que los jóvenes puedan acudir a las fiestas patronales de Santo Domingo de la Calzada. Concretamente se lanzarán dos servicios de autobús: el primero saldrá de Logroño a las 23:00 horas y regresará desde Santo Domingo a la capital riojana a las 7:00 horas.

En su recorrido el bus realizará paradas en Nájera, Hormilla, Hervías y Bañares. El segundo recorrido partirá de Haro a las 23:00 y regresará a las 7:00 horas realizando paradas en Casalarreina y Castañares.

La venta de billetes comenzará el día 4 de mayo, a las 10:00 horas y podrán adquirirse hasta las 23:59 horas del viernes 8 de mayo, o hasta agotarse billetes, a través de la página web del IRJ www.irj.es.