La XXXVI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE NÁJERA abordará «Los miedos y los terrores en la Edad Media. Explorando las sombras»

La actividad se celebrará del 6 al 10 de julio en formato presencial y a distancia.

La actividad contará con once conferencias.

Además se desarrollarán otras actividades culturales: visitas guiadas a la ciudad de Nájera y sus monumentos, a la villa de Bañares y a Bodegas Viña Ijalba de Logroño, así como un concierto de música medieval.

La Universidad de La Rioja certifica la asistencia (35 h).