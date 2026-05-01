Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
La XXXVI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE NÁJERA abordará «Los miedos y los terrores en la Edad Media. Explorando las sombras»

La XXXVI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE NÁJERA abordará «Los miedos y los terrores en la Edad Media. Explorando las sombras»

Por Radio Haro
1 mayo, 2026
29
0

La actividad se celebrará del 6 al 10 de julio en formato presencial y a distancia.

La actividad contará con once conferencias.

Además se desarrollarán otras actividades culturales: visitas guiadas a la ciudad de Nájera y sus monumentos, a la villa de Bañares y a Bodegas Viña Ijalba de Logroño, así como un concierto de música medieval.

La Universidad de La Rioja certifica la asistencia (35 h).

Compartir:
Etiquetasestudios medievalesnájera
Noticia anterior

“NO ABRAS ESA PUERTA” de Tony Pemant, ...

Siguiente noticia

La Cata del Barrio de la Estación ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible