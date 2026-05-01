LA EXPERIENCIA ENOGASTRONÓMICA ‘CATALARREINA’ SE APLAZA AL 16 DE MAYO POR PREVISIÓN METEOROLÓGICA ADVERSA

Todas las entradas adquiridas hasta la fecha serán válidas para la nueva cita del 16 de mayo. Aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución íntegra del importe.

La organización de la experiencia gastronómica Catalarreina ha decidido posponer al próximo sábado 16 de mayo el evento que estaba previsto inicialmente para este sábado 2 de mayo debido a la previsión de causas meteorológicas adversas que impiden garantizar el correcto desarrollo de la experiencia en condiciones óptimas.