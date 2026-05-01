El PSOE de Haro denuncia la no convocatoria de la comisión de Hacienda y Turismo del Ayuntamiento en abril

Desde el grupo municipal socialista «queremos manifestar públicamente nuestra preocupación y rechazo ante la actuación del concejal de Hacienda y Turismo del Ayuntamiento de Haro, Don Rafael García Vargas, quien además ostenta el cargo de primer teniente de alcalde y percibe una retribución anual de 30.000 euros como cargo liberado.

Durante el mes de abril, no se ha procedido a la convocatoria de la comisión de Hacienda y Turismo, alegando la inexistencia de asuntos a tratar. Esta situación resulta especialmente grave, dado que se trata de la única comisión informativa cuya celebración es obligatoria por ley, lo que refuerza la necesidad de garantizar su convocatoria periódica con independencia del volumen de asuntos.

La falta de convocatoria no solo supone un incumplimiento de las obligaciones legales, sino que también limita la labor de control y fiscalización que corresponde a los grupos municipales, debilitando los principios de transparencia y buen gobierno que deben regir la actividad institucional.

Consideramos inadmisible que, bajo el argumento de la ausencia de temas, se omita la celebración de una comisión obligatoria, más aún cuando se trata de un área tan relevante como Hacienda y Turismo, que afecta directamente a la gestión económica y al desarrollo estratégico del municipio.

Por todo ello, exigimos que se restablezca el correcto funcionamiento de las comisiones informativas, cumpliendo con la legalidad vigente y garantizando la participación y supervisión de todos los representantes municipales.

Asimismo, instamos al señor García Vargas a ofrecer explicaciones claras sobre esta situación y a adoptar las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse».