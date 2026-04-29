El PSOE de Haro denuncia «la incoherencia» del Equipo de Gobierno tras convocar un puesto similar al que rechazaron en julio de 2025

El Grupo Municipal Socialista de Haro ha señalado «la más absoluta sorpresa ante la reciente publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), con fecha 17 de abril, de la convocatoria de

una plaza de Técnico de Gestión de Personal por parte del Ayuntamiento, cuyas funciones son muy similares a las que ya propusimos el pasado mes de julio de 2025.

En aquel momento, presentamos una moción con el objetivo de incorporar a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) la figura de un técnico de contratación. Lo hicimos porque detectamos una necesidad clara: la elevada carga de trabajo que estaban soportando varios técnicos municipales y la urgencia de reforzar los recursos humanos en un municipio como Haro, con cerca de 12.000 habitantes.

Sin embargo, nuestra iniciativa fue rechazada por el equipo de gobierno con el apoyo de VOX, alegando que la denominación del puesto no era la adecuada. Desde nuestro punto de vista, esta justificación evidenciaba más una falta de voluntad política que un problema técnico real.

Por eso, es muy llamativo que ahora se impulse una plaza con funciones muy similares a las que defendimos, cuando en su momento se rechazó nuestra propuesta sin atender al fondo de la cuestión.

EL PSOE de Haro denuncia que esta forma de actuar responde a una dinámica preocupante, que es la de rechazar sistemáticamente las propuestas por el mero hecho de venir de la oposición,

independientemente de su utilidad para la ciudadanía. Eso sí, el Equipo de Gobierno del PP se aprovecha después de ese trabajo, tratando de venderlo como si fuera una idea suya.

Es evidente que el no por sistema, no sirve para mejorar la vida de las vecinas y vecinos de Haro. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a seguir trabajando y presentando iniciativas constructivas que mejoren el funcionamiento del Ayuntamiento y, en consecuencia, de las jarreras y jarreros», concluyen.