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Tras vencer al Berceo (2-3), el Haro Deportivo suma tres puntos frente al Autol (3-0)

Tras vencer al Berceo (2-3), el Haro Deportivo suma tres puntos frente al Autol (3-0)

Por Radio Haro
5 abril, 2026
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Escudo del Haro Deportivo

Importantes victorias las del equipo jarrero. Mario Urrecho (2) y Adrián Soriano (1) marcaron para el conjunto blanquinegro.

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