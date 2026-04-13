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El Haro Deportivo golea al Balsamaiso (2-5)

El Haro Deportivo golea al Balsamaiso (2-5)

Por Radio Haro
13 abril, 2026
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Escudo del Haro Deportivo

Mario Urrecho y Aitor Zunzunegui marcaron para los jarreros.

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