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Los concejales no adscritos de Nájera exigen responsabilidades por el incendio del vertedero

Los concejales no adscritos de Nájera exigen responsabilidades por el incendio del vertedero

Por Radio Haro
13 abril, 2026
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Sergio Díez y Juan José Morgado critican «la falta de control» por parte del Gobierno de La Rioja y de los organismos competentes, a quienes acusan de mirar hacia otro lado, y advierten de que incendios de esta magnitud no ocurren por casualidad, apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero.

Los ediles ponen el foco en consecuencias ambientales y alertan del impacto sobre la calidad del aire y el riego de contaminación del río Najerilla. Señalan que «no se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin garantías suficientes», porque «lo ocurrido es inaceptable».

Así las cosas, exigen «la apertura de un investigación independiente, la depuración de responsabilidades políticas y técnicas, la revisión del cumplimiento de la autorización ambiental del vertedero y la implantación de sistemas eficaces de control ambiental en la zona».

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