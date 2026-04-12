AUDIO | El PSOE critica la falta de compromiso del PP con las murallas de Santo Domingo y los populares señalan al Gobierno de España

No prosperó en el Parlamento de La Rioja la Proposición No de Ley que presentó el PSOE para instar al Gobierno de La Rioja a colaborar con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para ejecutar el convenio firmado para el apuntalamiento y ejecutar la consolidación del torreón número 12 del tramo de muralla de avenida de Burgos.

Los socialistas criticaron el poco compromiso del PP con la muralla.

IU votó en favor pero cuestionó a populares y socialistas.

VOX se abstuvo.

El PP defendió el trabajo desarrollado y miró hacia el Gobierno de España.