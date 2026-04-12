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Los Bomberos sofocan un incendio en una tienda de muebles de Alesón

Los Bomberos sofocan un incendio en una tienda de muebles de Alesón

Por Radio Haro
12 abril, 2026
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Avisan a SOS Rioja de que se ha detectado un incendio en una tienda de mobiliario y decoración en la localidad de Alesón. Al parecer el origen es un cuadro eléctrico quemado y se han visto afectadas dos oficinas por el calor y humo. Sin daños personales.

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