Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Sucesos
Atendido un vecino de Santurde de Rioja por inhalación de humo en el incendio de una chimenea

Atendido un vecino de Santurde de Rioja por inhalación de humo en el incendio de una chimenea

Por Radio Haro
12 abril, 2026
145
0
Santurde_de_Rioja_-_IMGP1065

SOS Rioja recibe aviso de un incendio en la chimenea exterior de una vivienda en Avenida de La Rioja de la localidad de Santurde de Rioja. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Se trataba de una chimenea pegada a la fachada y en la que ha fallado el aislante y se ha quemado, sin más daños. Los recursos sanitarios han atendido a un ocupante por inhalación de humo y se le da alta en el lugar.

Compartir:
Etiquetassanturdesos-rioja
Noticia anterior

Ecologistas en Acción de Haro critica la ...

Siguiente noticia

Los Bomberos sofocan un incendio en una ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible