Atendido un vecino de Santurde de Rioja por inhalación de humo en el incendio de una chimenea

SOS Rioja recibe aviso de un incendio en la chimenea exterior de una vivienda en Avenida de La Rioja de la localidad de Santurde de Rioja. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos CEIS y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo. Se trataba de una chimenea pegada a la fachada y en la que ha fallado el aislante y se ha quemado, sin más daños. Los recursos sanitarios han atendido a un ocupante por inhalación de humo y se le da alta en el lugar.