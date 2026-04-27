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Una mujer es atendida en el Centro de Salud de Haro tras la salida de vía de un turismo en avenida de Ingenieros del MOPU

Una mujer es atendida en el Centro de Salud de Haro tras la salida de vía de un turismo en avenida de Ingenieros del MOPU

Por Radio Haro
27 abril, 2026
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Centro de Salud de Haro

Varios particulares informan al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía de un turismo en la Avenida Ingenieros del MOPU, a la altura del Paseo Virgen de la Vega, en la ciudad de Haro. Una mujer ha sido evacuada en ambulancia al Centro de Salud de Haro.

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