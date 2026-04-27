Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Un agente forestal sufre una caída con su moto en Ojacastro y es trasladado en helicóptero al San Pedro

Un agente forestal sufre una caída con su moto en Ojacastro y es trasladado en helicóptero al San Pedro

Por Radio Haro
27 abril, 2026
0
0

Un Agente Forestal de Medio Natural informa a SOS Rioja de la caída de otro agente tras sufrir un accidente con una motocicleta en el cerro de Arviza, en el término municipal de Ojacastro. El accidentado ha sido evacuado en helicóptero y trasladado al Hospital San Pedro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Una mujer es atendida en el Centro ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible