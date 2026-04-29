La Guardia Civil investiga cómo un niño se precipitó al vacío desde un quinto piso en Nájera

La ciudad sigue conmocionada por el suceso. La noticia recorrió la ciudad que celebraba las fiestas de San Prudencio. La Guardia Civil investiga qué ocurrió.

El menor permanece ingresado en la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, con pronóstico reservado.