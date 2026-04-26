Amigos de la Tierra: «El 6 de marzo el Pleno de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja no autorizó el uso del suelo para esta planta, pero el 10 de marzo el Gobierno de La Rioja decidió declarar el proyecto SOPREIN de Interés Regional»

Amigos de la Tierra La Rioja dice que «ha tenido acceso al acta del pleno de la COTUR después de presentar un recurso administrativo. En el citado pleno del 6 de marzo lo más destacable fue:

 La Dirección General de Infraestructuras informó favorablemente, pero exponía en su informe: “De manera previa a la licencia municipal, y siempre antes del comienzo de las obras, deberá solicitarse y obtenerse la correspondiente autorización sectorial ante la Dirección General de Infraestructuras para la construcción de los accesos provisionales y definitivos a la carretera LR-340, así como para cualquier otra obra o actividad situada en la zona de afección de la carretera. Para ello, se deberá remitir el correspondiente proyecto de accesos, suscrito por técnico competente, conforme a la Norma 3.1 IC Trazado de la Instrucción de Carretera y el futuro trazado de la Variante de Manjarrés cuyo estudio informativo se encuentra pendiente de su aprobación definitiva.

– En cualquier caso, el inicio de la fase de explotación quedará condicionado a la puesta en servicio de la Variante de Manjarrés, o a la existencia de un itinerario alternativo que evite el paso de los vehículos pesados por el núcleo urbano de la localidad.”

 Desde la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua se informaba que: “la autorización de esta instalación se informa favorablemente condicionado a la obtención de la correspondiente resolución ambiental favorable.”

 Desde la Dirección General de Medio Natural y Paisaje se informaba lo siguiente:

“Según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja, es un proyecto de elevado impacto paisajístico por las siguientes características del mismo: “La superficie ocupada por el proyecto o actividad es superior a cinco (5) hectáreas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13.3c) de la Ley.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 14, el proyecto se encuentra en una zona excluida para la instalación de proyectos de elevado impacto paisajístico pues, las parcelas del proyecto, se ubican en un área de concentración parcelaria. Además, siguiendo lo expuesto dicho artículo, también podrían encontrarse algunas de sus instalaciones a menos de 1 km de distancia del núcleo urbano de Manjarrés. Por lo tanto, de acuerdo al contenido del proyecto presentado se informa DESFAVORABLEMENTE. “

Por lo tanto, nos encontramos con un proyecto que no cuenta con el visto bueno de los técnicos del Gobierno de La Rioja, pero los políticos apuestan por él de forma descarada. Se llega a tal punto, que carece infraestructuras viarias para atender las necesidades de la actividad, planeando construir una variante de 2,5 millones de euros pagada por toda la ciudadanía. Tampoco cuenta con la Autorización Ambiental Integrada, además de ocasionar un importante impacto paisajístico. Incluso con todo ello, los políticos del Gobierno de La Rioja tiran para adelante, con tal de satisfacer las necesidades de SOPREIN.

Con la reciente suspensión del articulo 14 relativo a Criterios generales para la ordenación paisajística de proyectos de elevado impacto paisajístico de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del paisaje de La Rioja por parte del Tribunal Constitucional llevar a cabo este proyecto se complica para el Gobierno de La Rioja. Esta suspensión supone que el Consejo de Gobierno NO PODRÁ AUTORIZAR LA IMPLANTACIÓN EXCEPCIONAL DE PROYECTOS DE ELEVADO IMPACTO PAISAJÍSTICO, como el presente, hasta que el TC emita una sentencia.

Amigos de la Tierra La Rioja desconoce qué intereses existen para que el Gobierno de La Rioja impulse la presente actividad, pero tenemos claro que existen mejores ubicaciones como numerosos polígonos industriales en nuestra región donde se puede instalar. Esto no se puede calificar de desarrollo cuando se busca hipotecar el valle del Yalde para beneficiar a unos pocos, frente al derecho a la ciudadanía de tener un medio natural y paisajes adecuadamente conservados. Amigos de la Tierra La Rioja evidencia que hay mucha palabrería barata por parte del Gobierno de La Rioja con el paisaje, pero a la hora de la verdad lo sacrifica todo por los intereses de una empresa como SOPREIN».