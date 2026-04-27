SANTO DOMINGO DE LA CALZADA SE PREPARA PARA VIVIR UN GRAN FIN DE SEMANA PREVIO A LAS FIESTAS DEL SANTO 2026

El concejal de Festejos, Óscar Reina, ha dado a conocer las actividades organizadas para este primer fin de semana de mayo, enmarcadas dentro de las Fiestas Patronales del Santo 2026, una de las citas más importantes del calendario festivo de la ciudad.

“Arrancamos unos días muy especiales para todos los calceatenses, en los que tradición, cultura y convivencia vuelven a ser protagonistas”, ha señalado el concejal, quien ha animado a vecinos y visitantes a participar activamente en los actos programados.

La jornada del viernes, 1 de mayo, comenzará con uno de los actos más emblemáticos: el inicio de las tradicionales Vueltas del Santo. Durante los doce primeros días del mes, al amanecer y al atardecer, un tamborilero recorrerá las calles del Casco Antiguo en recuerdo de la labor asistencial del Santo con los peregrinos, manteniendo viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

Desde las 10:00 horas tendrá lugar el reparto del Pan del Santo, en el que la Cofradía del Santo, acompañada por las jóvenes Doncellas, hará llegar el tradicional “mollete” tanto a los vecinos de Santo Domingo de la Calzada como a los municipios de Cirueña, Ciriñuela, Manzanares de Rioja, Morales, Corporales, Gallinero de Rioja y Viloria de Rioja.

A mediodía, a las 13:30 horas, el Paseo de El Espolón acogerá un vermú musical rockero en su quiosco, con la actuación del grupo local ASS FACE, ofreciendo un espacio de encuentro distendido para todos los públicos.

Ya por la tarde, la programación continuará con los actos religiosos en la S.I. Catedral, donde a las 19:30 horas dará comienzo el Rosario y la Novena del Santo, seguido de la Eucaristía a las 20:00 horas.

Uno de los momentos más destacados llegará a las 21:00 horas en el Teatro Avenida con la celebración del Pregón Oficial de las Fiestas del Santo 2026, que este año correrá a cargo de la Coral Calceatense. El acto contará además con la actuación de la Banda Municipal de Música y el estreno del espectáculo “En Santo Domingo me siento feliz”, de la compañía Sapo Producciones.

El sábado, 2 de mayo, la programación continuará a las 20:00 horas en la calle Madrid con la celebración de la Wine Experience, una propuesta que combina la degustación de vinos con acompañamiento musical.

El domingo, 3 de mayo, la actividad cultural se centrará también en el Teatro Avenida, con una sesión de cine infantil a las 18:00 horas y una nueva sesión de cine para adultos a las 20:30 horas.

Con motivo del puente festivo a nivel nacional, la Oficina de Turismo de Santo Domingo de la Calzada prestará servicio con horario ampliado: viernes 1 y sábado 2 de mayo de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y el domingo 3 de mayo en horario de 10:00 a 14:00 horas.

Asimismo, además de las visitas guiadas habituales a las 12:00 del mediodía, se ofrecerán visitas guiadas nocturnas los días 1 y 2 de mayo a las 20:00 horas, una propuesta especial que permitirá descubrir la historia, leyendas y rincones de la ciudad al caer la noche, finalizando con una degustación en La Alhóndiga.

El concejal de Festejos ha destacado que “este fin de semana no solo marca la previa de nuestras fiestas, sino que además coincide con un puente que atraerá a numerosos visitantes, por lo que hemos reforzado la oferta turística y cultural para mostrar lo mejor de nuestra ciudad”.

Finalmente, ha invitado a toda la ciudadanía y visitantes a “disfrutar de la programación, participar en los actos y vivir intensamente unas fiestas que forman parte de nuestra identidad”.