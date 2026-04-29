CASALARREINA ACOGE ESTE SÁBADO ‘CATALARREINA’ UNA EXPERIENCIA ENOGASTRONÓMICA ÚNICA DENTRO DE LA INICIATIVA ‘UN TERRITORIO, CINCO EXPERIENCIAS’

El proyecto, impulsado por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro, propone un recorrido sensorial por diferentes municipios a través de la gastronomía, el vino y la música. ‘Catalarreina’ comenzará a las 19 horas y se prolongará hasta la medianoche. La experiencia unirá vino, gastronomía y música en directo.

Casalarreina acogerá este sábado 2 de mayo una nueva cita dentro de la iniciativa “Un territorio, cinco experiencias”, impulsada por la Mancomunidad de Desarrollo Turístico de Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro, que propone un recorrido sensorial por diferentes municipios a través de la gastronomía, el vino y la música.

El programa comenzó el pasado sábado 25 de abril en Briñas con la Fiesta de la Primavera y se desarrollará hasta el próximo 6 de junio en los cinco municipios de la Mancomunidad. en las localidades de Sajazarra, Ollauri, Haro, Briñas y Casalarreina, con el objetivo de dinamizar el territorio, impulsar el turismo y poner en valor su identidad enogastronómica.

El calendario se centrará este próximo sábado en Casalarreina donde se celebrará “Catalarreina”, un evento que transformará la Plaza de La Florida en un espacio de encuentro donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una experiencia completa que une vino, gastronomía y música en directo.

La jornada se celebrará de 19 a 24 horas y contará con una cata popular de cuatro vinos acompañados de cuatro tapas elaboradas por establecimientos del entorno, en la que destacará el producto local y la calidad gastronómica de la zona.

Entre las bodegas participantes se encuentran Finca La Emperatriz, Valenciso, Bodegas Tarón y Bodega Virgen de la Vega. La propuesta gastronómica correrá a cargo de La Vieja Bodega, EntreRaíles, Natura Resorts y Catering Vicente.

La experiencia estará ambientada musicalmente desde las 19 horas con Luis Herrera Sax Live + DJ, creando una atmósfera dinámica y elegante. A partir de las 22 horas, el grupo Mescalina ofrecerá un concierto con un tributo al rock en español, interpretando temas de bandas como Los Rodríguez, Maná y Jarabe de Palo.

El acceso al evento incluye copa, portacopas, cuatro vinos y cuatro tapas, con un precio de 20 euros, más gastos de gestión. Las entradas están disponibles a través de la plataforma Entradium https://entradium.com/es/events/catalarreina

“Catalarreina” se enmarca dentro de una iniciativa que busca reforzar el atractivo turístico del territorio a través de experiencias singulares que combinan cultura, gastronomía y paisaje, con el apoyo del Gobierno de La Rioja y financiación de la Unión Europea – Next Generation EU.